Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением на школьника в Сургуте Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке противоправных действий против малолетнего в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Это связано с ситуацией, которая произошла накануне в Сургуте, когда мужчина и женщина накинулись на школьника и толкнули его в снег. В соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина и женщина на улице наносят побои малолетнему ребенку якобы за то, что мальчик со своими друзьями избил их сына.

Следственные органы СК России по ХМАО-Югре проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Председатель СК России поручил руководителю СУ по ХМАО доложить о первоначальных результатах проверки.