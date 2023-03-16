В Сургуте мужчина и женщина накинулись на школьника и толкнули его в снег

В Сургуте пара местных жителей накинулись на школьника и толкнули его в снег Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте пара местных жителей напала на школьников. Об этом пишут в местных пабликах в соцсетях.

- Возле школы №5 на улице Маяковского на несовершеннолетнего ребенка накинулась неадекватная пара. Начала толкать, дергать за верхнюю одежду и наносить удары. Мужчина ударил коленом в живот и повалили на снег продолжив избиение - сообщил очевидец.

Корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» удалось получить комментарий в УМВД Сургута по поводу инцидента. В полиции подтвердили, что вчера, 15 марта, поступило заявление от мамы пострадавшего ребенка.

- Вчера в дежурную часть обратились мама школьника с заявлением. Лица, участвующие в данном происшествии установлены. Проводится проверка - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

В соцсетях пишут о том, что школьника били коленом в живот и избивали, повалив на снег, но в пресс-службе окружной полиции не подтвердили, что ребенок был избит, а отметили, что его толкнули в снег.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в ХМАО задержали мужчину, который приставал к восьмилетнему мальчику.