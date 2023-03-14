Для спасения пострадавших в ДТП в Сургутском районе понадобился вертолет

Фото: Телеграм-канал Алексея Добровольского

Семья из 5 человек направлялась из Мегиона в Губкинский. Эта поездка стала для них роковой. В 11:00 на 138 километре трассы Сургут- Ноябрьск водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «Scania». В аварии погиб водитель легковушки и два пассажира: молодая девушка и двухлетняя девочка. Кроме того, пассажиры этого же автомобиля 6-месячная девочка и 50-летняя женщина, получили травмы, чтобы их спасти на место ДТП выехала бригада СМП из Когалыма. П

По прибытии на место аварии врачи скорой помощи вызвали бригаду Центра медицины катастроф для дальнейшего оказания помощи и эвакуации пострадавших. Об этом рассказал директор Депздрава Югры Алексей Альбертович Добровольский.

- В 13:00 авиамедицинская бригада в составе: врача - реаниматолога Зуева Вячеслава Витальевича, фельдшера Дубошиной Оксаны Ивановны и медбрата - анестезиста Хусаинова Радика Халяфовича, вылетела из Сургута вертолётом типа Ми-8 Авиакомпании «ЮТэйр-Вертолётные услуги» - сообщил Алексей Добровольский.

Фото: Телеграм-канал Алексея Добровольского

В 13:40 медики уже были на месте ДТП, но из-за отсутсвия авиационной инфраструктуры для посадки вертолета экипаж решил приземляться прямо на трассу. Для этого сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу.

Пострадавших доставили в Сургутскую травмбольницу. И на сегодняшний день их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Обследование и лечение проводится в полном объёме. Тактику лечения медики согласовали с федеральным центром.