Жуткая авария в ХМАО: погибла молодая девушка и двухлетняя девочка

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе произошло смертельное ДТП. Это случилось сегодня на 138 км автодороги «Сургут – Когалым - граница ХМАО».

Как рассказали в ГИБДД, столкновение двух транспортных средств: «Toyota» и «Scania» привело к страшным последствиям. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь со стороны Ноябрьска в сторону Сургута, не справился с управлением и допустил занос своего автомобиля с последующим столкновением с транспортным средством «Scania».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В результате ДТП водитель и пассажиры «Toyota» 24-летняя девушка и 2-летняя девочка скончались на месте аварии до приезда скорой помощи, а пассажиры этого же автомобиля 6-месячная девочка и 50-летняя женщина, получили травмы и доставлены в больницу Сургута.

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