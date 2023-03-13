В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Советском районе

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибли, в том числе 1 ребенок и 5 получили травмы. В пресс-службе ГИБДД Югры раскрыли подробности смертельного ДТП в Советском районе.

Напомним, авария произошла 12 марта около 12:55 на 345 км автодороги «Югра» в Советском районе 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Lexus», выехал на встречку, где столкнулся с транспортным средством «Камаз», под управлением 44-летнего мужчины. Несмотря на то, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, водитель и 10-летняя пассажирка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье автомобиля «Lexus», скончались до приезда скорой помощи.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудниками Госавтоинспекции Югра за выходные задержан 41 водитель с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 75 водителей и 116 - за нарушение правил перевозки детей.