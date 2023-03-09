Учеников второй смены школы № 42 Нижневартовска перевели на дистант из-за вооруженного стрелка

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Учеников второй смены школы № 42 Нижневартовска перевели на дистант из-за инцидента, произошедшего сегодня в городе. Напомним, в Нижневартовске мужчина стрелял с балкона и удерживал сына в квартире. Решение о переводе на дистант принято только на сегодня. Завтра занятия в школе продолжатся в обычном режиме.

- В доме №50-Б на улице Северной были слышны звуки выстрелов. Ближайшая территория к девятиэтажке была оцеплена полицейскими. Из указанного дома жителей эвакуировали и развернули для них пункт временного размещения на базе школе №42. По информации городского департамента образования, занятия для второй смены учеников школы №42 пройдут с применением дистанционных технологий - сообщили в пресс-службе городской администрации.

К счастью, преступник задержан, а его сын, которого он удерживал в квартире освобожден. Поэтому горожане, в том числе и ученики могут вернутся к привычному ритму жизни.