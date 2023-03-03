За февраль в Сургутском окружном клиническом центре родилось 634 малыша

Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

За февраль в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось 634 малыша: 304 девочки, 330 мальчиков. За месяц врачи приняли 7 двоен и одну тройню. В прошлом году показатели рождаемости в феврале были немного ниже, во второй месяц зимы 2022 года появились на свет 611 малышей.

Кстати, с начала 2023 года в Центре охраны материнства и детства родилось 1 239 детей. Напомним, что первым в 2023 году родился мальчик. Он появился на свет в 00:10. А за новогоднюю ночь в Югре родились 9 детей.

Мы писали ранее о том, что врачи Сургута удалили гигантскую кисту у новорожденной девочки.

Ребенка прооперировали практически сразу после рождения.