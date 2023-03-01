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НовостиЗдоровье1 марта 2023 12:40

Врачи Сургута удалили гигантскую кисту у новорожденной девочки

Ребенка прооперировали практически сразу после рождения
Виктория Терина
Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства блестяще провели операцию по удалению гигантской кисты у новорожденной. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Врачи ОКБ Ханты-Мансийска обнаружили образование в области малого таза у плода беременной женщины. Специалисты решили отправить пациентку в специализированный Сургутский окружной клинический центр, но не успели, так как роды начались чуть раньше и ребенка приняли врачи Ханты-Мансийска, а затем с помощью санавиации новорожденную доставили в Сургут.

- 28 февраля срочную операцию выполнили: хирург Игорь Присуха и ассистент Азамат Миниахметов. У крошечной пациентки, вес при рождении которой составлял 3 кг 100 г, удалили образование объемом 350 мл. Хирургическое вмешательство длилось 1 час 45 минут - рассказали медики.

Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она находится под постоянным наблюдением врачей.