В Югре в новогоднюю ночь появились на свет 9 малышей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за новогоднюю ночь стало на 9 жителей больше. Первым, в 00:10, родился мальчик Тигран в Лангепасе ростом 51 см, весом 4088 гр. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Альбертович Добровольский.

Первой девочкой, родившейся в новом году стала малышка из Нижневартовска. В 00:50 появилась на свет Светлана ростом 51 см и весом 2940 гр. А в 01:39 на свет появился первый ребёнок в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году. Мальчик, весом 4790 гр порадовал своим появлением новоиспеченных родителей.

Кстати, в Тюмени первым родившимся ребенком после полуночи стала девочка, которая родилась в Перинатальном центре в 01.00. Малышку назвали Машей.