Прокуратура начала проверку из-за отмены авиарейса из Сургута в Махачкалу Фото: Татьяна Коркина

Из-за отмены авиарейса из Сургута в Махачкалу организована прокурорская проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, что рейс DP502, запланированный к вылету 28 февраля 2023 года в 5 час. 5 мин. по маршруту «Сургут - Махачкала» сперва был задержан на 2 часа, а затем и вовсе отменен авиакомпанией. Причиной этого стала погода. В итоге 160 пассажиров не смогли вылететь из аэропорта Сургута.

- Сургутской транспортной прокуратурой оказывается содействие в проведении проверки Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте по факту отмены рейса авиакомпании «Победа» - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.