Югра
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 февраля 2023 6:30

В Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного при взлете шасси

В Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного при взлете шасси

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиаинцидента, который произошел 4 февраля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, накануне при вылете самолета авиакомпании «ЮТэйр» из аэропорта Сургута произошел отказ уборки шасси.

Рейсу сообщением Сургут – Тюмень с 58 пассажирами на борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. В этот же день, в 21.02, пассажиры благополучно вылетели резервным воздушным судном.

Сургутская транспортная прокуратура устанавливает причины произошедшего.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», у самолета Пхукет-Москва на взлёте лопнули шасси.