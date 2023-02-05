В Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси

В Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного при взлете шасси Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиаинцидента, который произошел 4 февраля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, накануне при вылете самолета авиакомпании «ЮТэйр» из аэропорта Сургута произошел отказ уборки шасси.

Рейсу сообщением Сургут – Тюмень с 58 пассажирами на борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. В этот же день, в 21.02, пассажиры благополучно вылетели резервным воздушным судном.

Сургутская транспортная прокуратура устанавливает причины произошедшего.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», у самолета Пхукет-Москва на взлёте лопнули шасси.