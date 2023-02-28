В аэропорту Сургута из-за погоды отменили рейс «Сургут - Махачкала»

В сургутском аэропорту из-за погоды отменили рейс «Сургут - Махачкала» Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня утром в аэропорту Сургута отменили рейс номер 502 авиакомпании «Победа», следующего по маршруту «Сургут - Махачкала». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Предварительная причина задержки рейса - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту прилёта. На рейс зарегистрировано 160 пассажиров - говорится в сообщении.

Сургутский транспортный прокурор выехал в аэропорт для личного приема граждан. Надзорное ведомство контролирует ситуацию, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте из-за неисправности самолета задержали рейс в Ташкент.