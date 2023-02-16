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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:53

В Сургуте задержали рейс в Ташкент из-за неисправности самолета

Вылет задерживают на 9,5 часов
Виктория Терина
В Сургуте задержали рейс в Ташкент из-за неисправности самолета

В Сургуте задержали рейс в Ташкент из-за неисправности самолета

Фото: Юлия Кучеренко

В аэропорту Сургута задержали вылет авиарейса в Ташкент. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- 16 февраля 2023 в 08 часов 30 минут в аэропорту Сургута задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Предварительная причина - техническая неисправность воздушного судна - говорится в сообщении.

Известно, что на рейс зарегистрировано 150 пассажиров, из них 2 детей. Вылететь планируют сегодня в 18 часов 00 минут. Время задержки составит 9 часов 30 минут.

Сургутская транспортная прокуратура контролирует предоставление авиаперевозчиком необходимых услуг пассажирам.