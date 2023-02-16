В Сургуте задержали рейс в Ташкент из-за неисправности самолета
Фото: Юлия Кучеренко
В аэропорту Сургута задержали вылет авиарейса в Ташкент. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
- 16 февраля 2023 в 08 часов 30 минут в аэропорту Сургута задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Предварительная причина - техническая неисправность воздушного судна - говорится в сообщении.
Известно, что на рейс зарегистрировано 150 пассажиров, из них 2 детей. Вылететь планируют сегодня в 18 часов 00 минут. Время задержки составит 9 часов 30 минут.
Сургутская транспортная прокуратура контролирует предоставление авиаперевозчиком необходимых услуг пассажирам.