В Сургуте задержали рейс в Ташкент из-за неисправности самолета Фото: Юлия Кучеренко

В аэропорту Сургута задержали вылет авиарейса в Ташкент. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- 16 февраля 2023 в 08 часов 30 минут в аэропорту Сургута задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Предварительная причина - техническая неисправность воздушного судна - говорится в сообщении.

Известно, что на рейс зарегистрировано 150 пассажиров, из них 2 детей. Вылететь планируют сегодня в 18 часов 00 минут. Время задержки составит 9 часов 30 минут.

Сургутская транспортная прокуратура контролирует предоставление авиаперевозчиком необходимых услуг пассажирам.