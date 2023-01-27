Реконструкция ЛЭП повысит надежность электроснабжения инфраструктуры транспортировки газа в ХМАО

Фото: Евгений Жуланов , предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В Ханты-Мансийском округе началась реконструкция линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Восточный/Восточный – Угутский IV», которая участвует в электроснабжении компрессорной станции «Газпром трансгаз Сургут». Работы проводит компания «Россети Тюмень», их стоимость составит 170 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта энергетики обновят порядка 4 км двухцепной воздушной линии (ВЛ), смонтируют около 23 км провода общей массой более 10 тонн и установят 16 опор высотой до 39 метров. Чтобы обеспечить большую устойчивость металлических конструкций, их установят на свайные и трубные фундаменты, глубина которых в северных широтах сравнима с высотой 4-5 этажного дома. В строительно-монтажных работах будет задействовано больше 30 единиц спецтехники.

Из-за того, что участок ЛЭП расположен в труднодоступной, заболоченной местности энергетики проложат автозимник для доступа к нему в зимний период. А еще обустроят 10 мест пересечения ВЛ с грунтовыми дорогами, нефте-, газопроводами и объектами электросетевого комплекса.

От работы высоковольтной линии «Пыть-Ях – Восточный/Восточный – Угутский IV» зависит обеспечение электроэнергией компрессорной станции, входящей в состав Сургутского линейного производственного управления. Подразделение эксплуатирует свыше 1 000 км топливных артерий, в том числе участок магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск». Реконструкция ЛЭП позволит повысить надежность электроснабжения инфраструктуры транспортировки газа в ХМАО-Югре.