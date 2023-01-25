Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

В Центре охраны материнства и детства Сургута установлен суточный рекорд рождаемости с начала года. За прошедшие сутки, 24 января 2023 года, на свет появились 33 малыша, из них 12 девочек и 21 мальчик. При этом все дети здоровы, а 7 из них родились весом 4 кг и более.

Как сообщает в пресс-службе медучреждения, обычно за сутки в Центре проходит до 24 родов. А показатели рождаемости 24 января значительно превысили средний показатель.

Напомним, мы писали ранее о том, что в новом здании перинатального центра в Сургуте первый ребенок родился 25 декабря 2021 года. А в новогоднюю ночь, в наступившем 2023 году, в Югре появились на свет 9 малышей.