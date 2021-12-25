В новом здании перинатального центра в Сургуте родился первый ребенок

Фото с сайта pixabay.com

Радостное событие произошло в стенах Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Сегодня там родился первый малыш. Об этом сообщает портал правительства Югры.

Новорожденным оказался мальчик весом почти 3,5 килограмма и ростом 53 сантиметра.

- С сегодняшнего дня специалисты Центра охраны материнства и детства начали принимать стационарных пациентов в новом, большом здании. Это огромная радость и долгожданное событие для всех семей, жителей округа и нас, медицинских работников! – отметила главврач перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Напомним, недавно центр материнства и детства переехал в большое новое здание, оснащенном по последнему слову медтехники. Его специалисты готовы принимать до 10 тысяч родов в год.