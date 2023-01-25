Администрация Мегиона опровергла информацию, что закупленные для ремонта батареи продаются

Фото: страница администрации Мегиона в соцсети

В социальных сетях раскручивается очередная попытка создать напряжение вокруг темы, связанной с порывом участка магистрального трубопровода в Мегионе. В одном из пабликов размещена информация, в которой автор пытается проследить взаимосвязь между поставкой в Мегион новых радиаторов, закупленных для установки в пострадавших от ЧП подъездах, и появившимся на интернет-площадке объявлении о продаже чугунных батарей. В публикации сделано предположение на то, что возможно кто-то решил «заработать» по какой-то «схеме». Но администрации Мегиона подчеркивает, что закупленные батареи устанавливаются, а не продаются.

- Автор изложил заинтересовавшую его информацию без проверки фактов, исходя из собственных соображений и домыслов. В то же время в комментариях уже начали появляться сообщения, в которых развенчиваются надуманные «гипотезы» - сообщает управление общественных связей Мегиона.

Специалисты управления общественных связей связались с человеком, разместившим объявление о продаже новых радиаторов и выяснили, что продвижением товара, в частности в городах Югры, занимается представитель Томского завода-изготовителя «ТОМБАТ». Информация о возможности приобретения мегионцами батарей отопления была размещена на площадке 19 января. По словам менеджера компании, отопительные системы заводом продаются как оптом, так и в розницу. Любой житель страны может купить радиатор и заказать его доставку по месту жительства через транспортную компанию. При этом взаимосвязи между поставкой батарей в Мегион и частным объявлением о продукции завода нет.

Власти города призывают мегионцев доверять лишь проверенным источникам информации.