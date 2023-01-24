В Мегионе началась замена батарей в подъездах после ЧП на теплосетях

Фото: Управление общественных связей Мегиона

В Мегионе ведется работа по замене батарей в подъездах, сообщает Управление общественных связей города. Глава Мегиона Олег Дейнека проконтролировал, как идет работа по замене временно установленных секций на новые отопительные приборы.

Напомним, в подъездах некоторых домов во время ликвидации последствий порыва на теплосетях были установлены радиаторы на 1 или 2 секции. Это сделали для того, чтобы замкнуть контур системы и восстановить циркуляцию тепла в домах.

-Учитывая, что в некоторых подъездах системой предусмотрены батареи на 9 секций, в некоторых – на 7 или меньше, сборка и замена радиаторов займет на нашем участке еще несколько дней. В самом подъезде работы длятся не так долго, поэтому надеемся, что больших неудобств жителям это не доставит, при этом система отопления в подъезде будет приведена в соответствие с положенными нормами, - рассказал мастер ООО «Сантехсервис №3» Пахурдин Байгереев.

Жильцы рассказали главе города, что в квартирах тепло. Затем Олег Дейнека побывал на складе Тепловодоканала, где находится первая часть отопительных приборов.

- Сейчас разгрузили первую часть, остальные привезут на этой неделе. Батареи мы передаем управляющим компаниям на основании предоставленных ими данных с соответствующими актами о необходимости заменить батареи, которые пришли в негодность в результате порыва на теплотрассе, - сообщил директор ТВК Богдан Геннадьевич Ермак.

Он также отметил, что сейчас ожидается закупка и поставка циркуляционных и подмешивающих насосов.

- Общими усилиями нам удалось в короткие сроки вернуть тепло во все квартиры города, сейчас, благодаря помощи округа и нашего губернатора Натальи Комаровой мы приобрели новые радиаторы. Их установка уже ведется. Уверен, что эта работа также будет проведена в кратчайшие сроки, - отметил Олег Дейнека.