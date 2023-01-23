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НовостиОбщество23 января 2023 3:56

Мегиону выделили пять миллионов рублей на устранение последствий коммунальной аварии

Решение одобрено на заседании правительства ХМАО
Виктория Терина
Мегиону выделили пять миллионов рублей на устранение последствий коммунальной аварии

Мегиону выделили пять миллионов рублей на устранение последствий коммунальной аварии

Фото: Юлия Кучеренко

Мегиону выделили пять миллионов рублей на ликвидацию последствий коммунального ЧП. Решение об этом принято на прошлой неделе, а именно на заседании правительства региона 20 января.

- Одобрено выделение Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства автономного округа в размере 5 млн рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта Мегиону на обеспечение незапланированных расходов для ликвидации последствий инцидента, произошедшего 10 января 2023 года на магистральной сети теплоснабжения находящийся на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников - опубликовано в официальной группе правительства ХМАО в соцсети.

Известно, что эти средства выделят из резервного фонда правительства Югры, а средства пойдут на закупку чугунных батарей и восстановление теплоснабжения в многоквартирных домах.