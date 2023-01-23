Мегиону выделили пять миллионов рублей на устранение последствий коммунальной аварии Фото: Юлия Кучеренко

Мегиону выделили пять миллионов рублей на ликвидацию последствий коммунального ЧП. Решение об этом принято на прошлой неделе, а именно на заседании правительства региона 20 января.

- Одобрено выделение Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства автономного округа в размере 5 млн рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта Мегиону на обеспечение незапланированных расходов для ликвидации последствий инцидента, произошедшего 10 января 2023 года на магистральной сети теплоснабжения находящийся на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников - опубликовано в официальной группе правительства ХМАО в соцсети.

Известно, что эти средства выделят из резервного фонда правительства Югры, а средства пойдут на закупку чугунных батарей и восстановление теплоснабжения в многоквартирных домах.