В Советской районной больнице завершили первый этап капитального ремонта

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Советской районной больнице завершен первый этап капитального ремонта. Об этом пишут в официальном телеграм-канале правительства ХМАО.

Ремонтные работы стартовали еще в сентябре прошлого года. За этот период в здании заменена кровля, установлены современные энергосберегающие стеклопакеты, утеплены чердачные помещения, смонтирован вентилируемый фасад.

Как отмечают в правительстве региона, капитальный ремонт выполняется по нацпроекту «Здравоохранение», благодаря которому удастся привести больницу в полное соответствие современным требованиям, повысить качество и доступность оказания медицинской помощи.

Напомним, мы писали ранее о том, что в больницы Югры поступят 14 новых машин скорой помощи.