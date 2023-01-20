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НовостиЗдоровье20 января 2023 13:02

В Советской районной больнице завершили первый этап капитального ремонта

Ремонт начался в сентябре 2022 года
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Советской районной больнице завершен первый этап капитального ремонта. Об этом пишут в официальном телеграм-канале правительства ХМАО.

Ремонтные работы стартовали еще в сентябре прошлого года. За этот период в здании заменена кровля, установлены современные энергосберегающие стеклопакеты, утеплены чердачные помещения, смонтирован вентилируемый фасад.

Как отмечают в правительстве региона, капитальный ремонт выполняется по нацпроекту «Здравоохранение», благодаря которому удастся привести больницу в полное соответствие современным требованиям, повысить качество и доступность оказания медицинской помощи.

Напомним, мы писали ранее о том, что в больницы Югры поступят 14 новых машин скорой помощи.