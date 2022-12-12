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В больницы Югры поступят 14 новых машин скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального депздрава Алексей Добровольский.

«В течение недели эти машины будут доставлены в медицинские организации Югры и выйдут на линию, чтобы оказывать медицинскую помощь югорчанам», - говорится в сообщении.

Известно, что три машины отправятся в Лянторскую городскую больницу, а также Советскую и Кондинскую районные больницы. По одной машине передадут Сургутской районной поликлинике, Федоровской городской больнице, Югорской городской больнице, а также Нижневартовской и Октябрьской районным больницам.

Спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплексы подачи медицинских газов, кислородные ингаляторы пульсоксиметры, глюкометры, небулайзеры и другое медицинское оборудование.

Отметим, что за два последних года в регион поступили 52 машины скорой. На сегодняшний день в парке насчитывается 265 автомобилей, из них 80,8% - «моложе» 5 лет.