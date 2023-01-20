Бывшего уголовника задержали за убийство собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело против 28-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

Ссора между мужчинами произошла 19 января 2023 года около 22 часов 30 минут в квартире одного из домов по улице 30 лет Победы в Сургуте. Этот конфликт закончился убийством.

- Во время совместного распития алкоголя между двумя ранее судимыми мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес 36-летнему сургутянину удар бытовыми ножницами в область шеи, от чего потерпевший скончался на месте происшествия - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по ХМАО.

По уголовному делу проводится расследование. Подозреваемый задержан.

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