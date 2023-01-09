В Югре пьяный мужчина до смерти избил медсестру с алкозависимостью, а спустя два дня спрятал тело в заброшенном доме

В Югре расследуют зверское убийство жительницы Кондинского района Фото: Татьяна Коркина

В Югре расследуется зверское убийство жительницы Кондинского района, которое произошло накануне новогодних праздников. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Югра», в полицию накануне новогодних праздников обратился 38-летний житель Кондинского района, который сообщил, что в одном из домов села Леуши произошло убийство женщины.

- Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ "убийство", по факту обнаружения тела 43-летней женщины - сообщили в пресс-службе СУ СК России по ХМАО-Югре.

В ведомстве рассказали, что во время осмотра места предполагаемого убийства в доме по улице Геологов села Леуши Кондинского района следователи нашли следы преступления и женскую одежду. А затем, уже в соседнем доме, нашли тело убитой женщины.

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи подозревают в её убийстве 38-летнего мужчину, который в ночь с 25 на 26 декабря 2022 года избил её. Он ударил жертву руками более 20 раз по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной такой жестокости стали оскорбления, которые она ему высказала. Спустя 2 дня мужчины решил замести следы и спрятал одежду женщины в подвал дома, а её тело перенёс в соседний заброшенный дом. А затем, желая отвести от себя подозрения, 31 декабря 2022 года он обратился в полицию, сообщив, что случайно узнал от своих знакомых о возможном убийстве.

- Несмотря на попытки избежать уголовной ответственности, следователями установлена причастность мужчины к убийству, ему предъявлено обвинение и он заключен под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего - добавили в пресс-службе ведомства.

Нашему корреспонденту удалось выяснить, что раньше погибшая работала медсестрой в районной больнице, но с 2018 года его уволили из-за систематического злоупотребления алкоголем. Как рассказали бывшие коллеги погибшей женщины, её неоднократно лечили от зависимости, но к положительному результату это не привело. Коллеги считают, что именно образ жизни, который вела югорчанка, привел к такому печальному исходу.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре следователи разыскивают мужчину, который изнасиловал и убил маленькую девочку.