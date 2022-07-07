В Югре следователи разыскивают мужчину, который изнасиловал и убил маленькую девочку

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре расследуется уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней жительницы Нягани. Тело девочки нашли 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» города Нягань на дне водосточного коллектора с признаками насильственной смерти и изнасилования.

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи выяснили, что к совершению преступления может быть причастен житель Нягани 35-летний Борисов Владимир Сергеевич, сейчас он скрылся от следственных органов.

- Борисову В.С. заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 131 и 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи просят жителей Югры помочь в установлении места нахождения Борисова.

- Если Вы располагаете информацией о месте его нахождения, просьба сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52 или 102 - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по поручению Председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.