В Нижневартовске задержали человека, который сообщил о минировании торговых центров Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали человека, который вчера сообщил о минировании торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа СИТИ». Его накажут по закону.

- По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции злоумышленник, сообщивший вчера о минировании торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа СИТИ», задержан - сообщает администрация города.

В полиции сообщили, что звонившим оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

- 19 января на телефон Единой диспетчерской службы Нижневартовска поступило 4 сообщения от неизвестного о якобы существующей угрозе зданиям нескольких торговых центров города. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас проводится расследование, а лжетеррорист находится под стражей. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что ответственность за ложные звонки ужесточена. Штраф увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трёх до пяти лет.

Напомним, ранее о том, что в Сургуте задержали подозреваемых в расправе над 42-летним мужчиной.