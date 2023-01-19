За день в Нижневартовске эвакуировали сразу три торговых центра

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В Нижневартовске эвакуировали уже третий торговый центр за день. Информацию об этом сообщают очевидцы в соцсетях. В официальной группе администрации города рассказали о причинах эвакуации.

- По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня в торговые центры «Югра-Молл» и «Грин Парк» поступили анонимные звонки с угрозой минирования. После проведения оперативных мероприятий установлено, что подозрительных предметов на объектах нет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность звонивших - сообщают в администрации.

Немного позднее поступил еще один анонимный звонок в торговый центр «Европа-Сити». Туда также поспешили правоохранительные органы, кинологи обследуют здание.

Власти города напомнили, что за ложные звонки грозит ответственность. Штраф до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

Напомним, ранее в Нижневартовске уже эвакуировали посетителей из крупных ТРЦ.