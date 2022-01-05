В Нижневартовске эвакуировали посетителей из крупных ТРЦ. Скриншот видео.

В Нижневартовске эвакуировали посетителей из крупных ТРЦ. На месте работают силовики.

По информации телеграмм-канала «Сейчас | Нижневартовск», сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити» – об этом сообщают очевидцы. Въезды на парковки торговых центров перекрыты.

На данный момент неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ.

Позже очевидец сообщил, что в «Европу Сити» и «Югру Молл» начали запускать людей, полиция уехала.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Александр Моор в ходе прямой линии рассказал, почему в Тюмени эвакуировали школы. Сообщения об этом поступали из разных районов города.

Первой эвакуировали школу № 65 на Бориса Житкова. Сразу после 65-й школы были эвакуированы учащиеся лицея № 81, который находится в заречных микрорайонах. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города.

«Уважаемые родители! Срочно детей отпускаю домой. Встречайте! Кто за детьми приходит/ приезжает, того ждем на улице. Кто ходит сам, того отпускаю домой. Срочная эвакуация», – написала учитель в одном из родительских чатов.

По словам губернатора, на пульт дежурного поступило сообщение о якобы заминированных школах. Он уверен, что оно ложное: «Оперативники найдут шутника!».

– К большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, «шутники», которые распространяют такие сообщения. Есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения. Эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма, – сообщил Моор.