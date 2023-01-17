В Сургуте задержали подозреваемых в расправе над 42-летним мужчиной

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте продолжается расследование убийства 42-летнего сургутянина.

В конце декабря 2022 года в полицию обратилась местная жительница с заявлением о исчезновении ее сожителя. После расследования установлена причастность к исчезновению мужчины двоих сургутян.

По информации следственного комитета ХМАО, у 36-ти и 37-ми летних мужчин был давний конфликт с жителем Сургута и они решили расправится с ним, заманив на территорию Хозяйственного эксплуатационного управления Сургутского района. Находясь в одном из производственных помещений, злоумышленники убили мужчину, выстрелив в него из заранее приобретенного пистолета. После убийства мужчины решили скрыть следы преступления, поместив тело погибшего в полипропиленовый мешок и закопав на глубину около 2-х метров недалеко от места убийства.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Преступники находятся под стражей, а по уголовном делу продолжается расследование.