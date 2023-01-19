Глава Сургута Андрей Филатов поздравил православных горожан с Крещением

Фото: телеграм-канал главы Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов поздравил православных жителей города с великим церковным праздником - Крещением.

- Дорогие земляки, поздравляю с Крещением Господним! Праздник напоминает нам о Богоявлении, духовном просвещении. Желаю вам добра и чистоты помыслов - отметил глава города.

Как отметили в администрации Сургута, в Сургуте Крещение празднуется широко. Официально открыты семь купелей для тех, кто готовится пройти обряд омовения. Все купели отмечены на интерактивной карте Крещенских купелей Югры. Для удобства горожан курсирует общественный транспорт от Преображенского храма к купелям в районе Югорского тракта и обратно.

Стоит отметить, что у купелей организованы тёплые палатки, дежурят спасатели, медики и полицейские. Но глава Сургута предостерегает жителей и рекомендует беречь себя и здоровье своих близких, ответственно принимая решение о погружении в купель.