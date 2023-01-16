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НовостиОбщество16 января 2023 12:54

Ханты-Мансийская епархия опубликовала интерактивную карту купелей на Крещение

На ней отмечены места установки купелей на Крещение Господне в ХМАО
Виктория Терина
Фото: Ханты-Мансийская митрополия

Фото: Ханты-Мансийская митрополия

Ханты-Мансийская епархия опубликовала интерактивную онлайн-карту, на которой отмечены места установки купелей на Крещение Господне. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.

- В праздник Крещения Господня, 19 января, в Югре оборудуют 63 купели. В нынешнем году крещенские торжества в Ханты-Мансийской митрополии проходят с особой подготовкой.

Кроме установки традиционных купелей со всем необходимым для погружения в воды сибирских рек, в митрополии впервые создана интерактивная карта Крещенских купелей - сообщили на сайте митрополии.

Интерактивную карту можно найти на сайте Ханты-Мансийской епархии.

Напомним, что во время проведения обряда на всех специально-оборудованных местах обязательно будут дежурить медики и спасатели.