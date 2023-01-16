На Крещение в Югре обустроят купели в 42 населённых пунктах

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В Югре планируется подготовить к обряду омовения купели в 42 населённых пунктах. Об этом рассказали в ГУ МЧС ХМАО-Югры. Для обеспечения безопасности сотрудники МЧС проверят все места, где запланировано проведение обряда. Инспекторы ГИМС измерят толщину льда и дадут рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели.

Так, к 19 января в ХМАО появится: 8 купелей в Березовском, 7 – в Нижневартовском, 6 – в Сургутском, по 4 купели в Октябрьском и Кондинском и по 2 купели в Нефтеюганском и Белоярском районах. Будут функционировать 3 купели в Сургуте, по 2 купели в Нягани, Когалыме, Урае, а также по 1 купели в Советском, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Покачах, Радужном, Нефтеюганске, Югорске и Ханты-Мансийске. В Сургутском районе и Сургуте оборудуют стационарные купели на территории храмов.

Кроме того, на водоемах установят 67 пунктов обогрева. Обязательно будут дежурить медики и спасатели.

- Убедительно просим вас соблюдать правила поведения на водоёме в период проведения Крещенских купаний. Прежде всего, оцените свои возможности и состояние здоровья. Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю - предупреждают сотрудники МЧС.