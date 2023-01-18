Фото: страница Олега Дейнека в соцсети

В Мегионе завершен ремонт поврежденного участка трубопровода, а также продолжается работа по заявкам жителей. Подробности ситуации на сегодня рассказал глава города Олег Дейнека.

- Уважаемые мегионцы, коммунальные службы закончили ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников, что позволило перейти с резервной на штатную схему теплоснабжения в городе - говорится в сообщении мэра.

Он отметил, что в ближайшее время появится дополнительное отопительное оборудование для подъездов. Работы по замене поврежденных батарей уже проводят. На сегодня в Мегионе развоздушены 91 из 116 домов, восстановлено 383 подъезда. Отработано 1 330 заявки от жителей, 878 - остаются на контроле.

Напомним, из-за этой коммунальной аварии на теплосети без тепла остались десятки домов в серьезной аварии. Чтобы разобраться в причинах происшествия и наказать виновных Следком Югры возбудил уголовное дело о халатности.