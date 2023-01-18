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НовостиОбщество18 января 2023 4:54

Из-за потепления на одном из зимников в ХМАО запретили проезд по зимнику для грузовиков

Введено временное ограничение движения автомобилей массой более 5 тонн
Виктория Терина
Из-за потепления на одном из зимников в ХМАО запретили проезд по зимнику для грузовиков

Из-за потепления на одном из зимников в ХМАО запретили проезд по зимнику для грузовиков

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре из-за потепления запретили проезд по зимнику для грузовиков. Сообщение об этом накануне появилось в "Управлении автомобильных дорог Югры".

- С 17:00 часов 17.01.2023 г. на зимней автомобильной дороге "Агириш- Хулимсунт" в связи с повышением температуры воздуха вводится временное ограничение движения автомобилей массой более 5 тонн - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за потепления эта дорога временно закрыта для автомобилей массой более 10 тонн.

Отметим, что в некоторых районах округа действительно наблюдается повышение температуры воздуха, а на других территориях наоборот ожидается похолодание.