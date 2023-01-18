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НовостиОбщество18 января 2023 1:36

В Югре 18 декабря 2023 года ожидается небольшой снег

Ночью похолодает до -27 градусов
Виктория Терина
В Югре 18 декабря 2023 года ожидается небольшой снег

В Югре 18 декабря 2023 года ожидается небольшой снег

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 декабря ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях похолодает до -22, -27 °С. Днем -11, -16 °С, местами по западной половине округа -5, -10 °С, по восточной -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре