В Югре 18 декабря 2023 года ожидается небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 декабря ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях похолодает до -22, -27 °С. Днем -11, -16 °С, местами по западной половине округа -5, -10 °С, по восточной -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.