На одном из зимников в Югре из-за потепления ввели ограничение проезда для большегрузов Фото: Юлия Кучеренко

Из-за потепления в Югре ввели ограничения проезда по зимней автодороге. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

- В связи с повышением температуры воздуха на зимней автомобильной дороге "Агириш- Хулимсунт" с 12:00 часов 16 января 2023 года вводится временное ограничение движения автомобилей массой более 10 тонн - говорится в сообщении.

Напомним, мы писали ранее о том, что в декабре из-за сильного ветра и снегопада закрыли зимник в Октябрьском районе. Тогда на северо-западе и в центральной части ХМАО несколько дней установились неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снегопад и метель.