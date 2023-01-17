До начала сноса полуразрушенного дома на улице Мира в Нижневартовске осталось около 3 месяцев

Фото: Официальный Нижневартовск

Жильцам дома №6-А на улице Мира, где в декабре прошлого года произошло обрушение межпанельных перекрытий в двух подъездах, продолжают оказывать помощь. Многие вопросы требуют индивидуального подхода, но каждый из них находится на контроле главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

Подрядная организация, которая будет заниматься сносом здания создаст проектную документацию. На это уйдет примерно 2-3 месяца. Напомним, что федеральные эксперты признали дом аварийным и подлежащим сносу. В проект включат государственную экспертизу, а пока к работам не преступили, жителям необходимо завершить вывоз вещей из квартир.

По последним данным отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, выполнено 66 заявок на перевозку вещей из 51 квартиры. Вещи также перевозят на выделенный муниципалитетом склад. Всем нуждавшимся муниципалитет оперативно предоставил жилье из маневренного фонда, а также возможность остановиться в гостинице.

Глава города Дмитрий Кощенко, обещают предоставить пострадавшим вартовчанам постоянное жильё, а пока специалисты занимаются оценкой квартир в доме 6-А.