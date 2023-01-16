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НовостиПроисшествия16 января 2023 8:02

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на врача в Мегионе

Следком ХМАО возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство
Виктория Терина
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на врача в Мегионе

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на врача в Мегионе

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в одной из больниц Югры.

Напомним, в Мегионскую городскую больницу доставили мужчину с подозрением на обморожение. Находясь в помещении медицинского учреждения, мужчина схватил хирургические ножницы и попытался ударить ими дежурного врача-хирурга, угрожая ему убийством. Довести задуманное до конца злоумышленник не смог из-за оказанного ему сопротивления.

Также отметим, что следственный комитет ХМАО оперативно среагировал и возбудил против мужчины уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство".

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела.