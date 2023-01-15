В Мегионе обмороженный пациент напал с ножницами на медсестру горбольницы

Фото: Мегионская городская больница

В Мегионской городской больнице вечером 13 января 2023 года произошло два неприятных инцидента с участием агрессивных пациентов, сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе больницы.

Так, нетрезвый посетитель напал на охранника и сломал ему нос. Второй случай произошел с медсестрой, на которую с ножницами напал пациент с обморожением. Вооружившись, он внезапно начал размахивать ими перед окружающими. В обоих случаях полицейские прибыли по тревожной кнопке в течение пяти минут.

По словам главного врача Мегионской городской больницы Ивана Чечикова, обстановка в отделении после нападений нормализовалась, помощь пациентам оказывают в обычном режиме и круглосуточно.

- Медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей и никак не защищены от их агрессивных действий. И только оперативное прибытие сотрудников полиции предотвратило трагическое развитие событий, - отметил главный врач.

Иван Чечиков поблагодарил полицейских за своевременно оказанную помощь и оперативное реагирование на ЧП.