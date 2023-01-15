В Югре возбудили дело после нападения пьяного «обмороженного» на дежурную медсестру Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя СНГ, который подозревается в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, 14 января 2023 года около 4 часов утра пьяный подозреваемый попал в Мегионскую городскую больницу с обморожением. Внезапно, из-за возникшего чувства неприязни, он схватил хирургические ножницы и попытался два раза пырнуть ими дежурного врача-хирурга. При этом он выкрикивал угрозы убийством. Правда, довести до конца свое преступление он не смог, так как потерпевшая оказала ему сопротивление.

Подозреваемого задержали, совсем скоро суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу. Все обстоятельства ЧП устанавливают следователи.

Напомним, утром мы рассказывали о том, в Мегионе обмороженный пациент напал с ножницами на медсестру горбольницы. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент