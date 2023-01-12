В Мегионе ограничат движение транспорта на участках дорог, где прорвало теплотрассу

Фото: администрация Мегиона

В Мегионе продолжают устранять последствия прорыва теплотрассы, из-за которого без тепла остались десятки домов. Как сообщили в городской администрации, сейчас на месте трудятся специалисты МУП «Тепловодоканал».

Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов выехал к месту работ, чтобы оперативно оценить ситуацию и обсудить с руководителем предприятия рабочие моменты.

Как сообщалось ранее, место порыва локализовано, а подача отопления восстановлена. Теперь поэтапно ликвидируются последствия порыва непосредственно на месте происшествия. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на прилегающих участках дорог по улицам Нефтяников и Кузьмина.

В ближайшее время здесь установят препятствующие ограждения и соответствующие дорожные знаки. Водителям следует учитывать данный фактор при выборе маршрута.