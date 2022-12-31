Еще одна группа из Макеевки прибыла на лечение в Сургут

Фото: администрация Сургута

Сургут принял на лечение новую группу жителей из Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- На сегодняшний день 27 человек от 30 до 70 лет распределены в центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии и клиническую травматологическую больницу для прохождения лечения, - прокомментировали в мэрии.

Уход за новоиспеченными россиянами - самый лучший. Руководители медучреждений ежедневно справляются о состоянии их здоровья. Кстати, многие из них уже успешно прооперированы, некоторые - в первые же сутки пребывания в Сургуте.

Напоминаем, что жители Макеевки не впервые получают помощь сургутских врачей. Осенью пациенты из ДНР прошли полный курс медицинской реабилитации.

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