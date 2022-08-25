На лечение в Югру привезли 22 человека из Макеевки Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте приземлился борт Минобороны, на котором находятся 22 человека, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства округа.

Среди них - жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР, получившие ранения. 17 человек будут проходить лечение в Сургутском травматологического центре. А еще пять человек в Центре сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера.

В Югру их сопровождали югорские врачи, которые на протяжении недели работали в медучреждениях Макеевки, выявляли сложные случаи и определяли, в каких специалистах нуждаются местные жители.

- Правительство округа и губернатор Югры Наталья Комарова в числе первых регионов поддержали проект по включению системы здравоохранения Югры в оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Донецкой Народной Республики. Медицинские учреждения и команды специалистов готовы к приему пациентов. Мы обеспечим полный курс лечения пациентов до полного их выздоровления. В настоящее время в больницах ДНР многие виды медицинской помощи недоступны, и для людей лечение в медучреждениях Югры является единственным шансом на выздоровление и полноценную жизнь в дальнейшем, — отметил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Для работы в ДНР сейчас готовят третью группу врачей из Югры.