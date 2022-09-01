В Югру на оздоровление и отдых приехали еще 199 детей из ДНР Фото: Юлия Кучеренко

1 сентября ХМАО принял еще 199 детей из Макеевки Донецкой Народной Республики. Дети приехали в Югру на отдых и оздоровление. Дети прилетели в Ханты-Мансийск чартерным рейсом из Минеральных Вод. В июле-августе уже 300 ребят из Макеевка уже отдохнули в Югре.

В первый день дети отправятся на экскурсию по Ханты-Мансийску. А затем будут отдыхать в течение 21 дня в загородным лагере «Лесная сказка» пгт. Излучинска Нижневартовкого района, детском оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный» Кондинского района и детском спортивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори» Советского района.

С детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. При необходимости будет организовано лечение. Каждый ребенок посетит тематические занятия, организуют художественные мастерские и мастер-классы, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, подвижные игры, а также обучение по основным школьным предметам.

- Наша основная задача - помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье. Состояние здоровья каждого ребенка оценят психологи, врачи, разработают индивидуальную программу оздоровления, при необходимости будет организовано углубленное лечение. Каждый день отдыха и реабилитации будет расписан пошагово. Отдельное внимание мы уделим общению юных макеевцев со сверстниками из Югры. Наша задача - вернуть детей в Макеевку отдохнувшими и окрепшими, - отметил директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.