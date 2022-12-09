Цифровые технологии помогут сохранить около 900 особо ценных архивных дел в госархиве Югры

Фото: из архива БУ «Государственный архив Югры»

В Государственном архиве Югры появилось IoT-решение для круглосуточного мониторинга микроклимата «Цельсиум», что позволит сохранить особо ценные документы.

Современная интеллектуальная система мониторинга внедрена компанией МТС. Благодаря новой технологии в архивохранилище создаются оптимальные условия для хранения подлинных рукописных и старопечатных книг XVI-XIX вв., которые относятся к категории книжных памятников, документов органов исполнительной и законодательной власти с начала XX века. В помещении круглосуточно контролируются температура воздуха, влажность и даже качества воздуха. Показания с датчиков в режиме реального времени по сети интернета вещей NB-IoT поступают в облачное хранилище оператора. В случае отклонения показателей от заданных параметров система оповещает специалистов через SMS-сообщение.

– В ходе эксплуатации IoT-решения «Цельсиум» мы отметили высокую точность измерений. Если колебание влажности превышает 5 процентов, а температуры – два градуса, устройство сразу это фиксирует, а мы оперативно реагируем. Теперь нам не нужно постоянно заходить в архивохранилище, чтобы следить за параметрами. Все данные в режиме реального времени поступают на мобильные и рабочие устройства ответственных лиц. Тем самым, мы решили одну из главных задач архива – обеспечили круглосуточный контроль за показателями, соблюдение которых позволяет создать благоприятные климатические условия, исключающие преждевременное старение и разрушение бумажного носителя. В дальнейшем планируем масштабировать решение и на другие хранилища, охватить все 610 фондов с более чем 145 тысячами архивных дел, которые связаны с историей развития Югры, наследием малочисленных народов Севера, – рассказал директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин.

– Мы рады, что области применения «Цельсиума» активно расширяются. Особо ценно и значимо, что в Югре наши технологии позволяют сохранять уникальные книжные памятники. Помимо архивных помещений решение может быть использовано в библиотеках, музеях, в пищевой промышленности, в ЖКХ, на территории вахтовых поселков Югры. Наша разработка зарекомендовала себя даже в Антарктиде, где датчики помогают контролировать микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс. Удобно, что «коробочное» решение очень компактно, быстро устанавливается и не требует особых навыков для его использования. Может работать без подзарядки и дополнительных источников питания до 10 лет, – прокомментировал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Артем Ладьянов.