Уголовного дело по факту доведения до самоубийства медицинской сестры в Сургуте передано в суд Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела по факту доведения до самоубийства медицинской сестры Сургутской клинической травматологической больницы.

- В совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 110 УК РФ, обвиняется старшая медицинская сестра одного из отделений медицинского учреждения. Обвиняемая, путем систематического унижения, угроз, создания препятствий ведению нормальной трудовой деятельности, несоблюдения режима труда и отдыха привела к депрессивному состоянию медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации Сургутской клинической травматологической больницы - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Под психологическим давлением потерпевшая покончила жизнь самоубийством 21 октября 2021 года. Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинением передано в суд.

Расследование уголовного дела контролировалось центральным аппаратом СК.