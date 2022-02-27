Бастрыкин поручил повторно доложить о расследовании гибели двух медсестер в Сургуте. Фото - sledcom.ru.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года в одном из медицинских учреждений.

– Ранее в средствах массовой информации было размещено обращение сотрудницы Сургутской травматологической больницы, которая обратились к руководству СК России с просьбой объективно разобраться в причинах и условиях, способствовавших гибели двух медсестер, – напомнили корреспонденту «Комсомольской правда – Югра» в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что непоправимая трагедия случилась с сотрудницами клинической травматологической больницы в Сургуте. 41-летняя медсестра Аяжан Ташмагамбетова покончила жизнь самоубийством. Позже та же участь настигла её 49-летнюю коллегу Ираиду Петрову. Близкие медработниц уверены, к такому исходу привели угрозы и оскорбления со стороны руководства больницы, в которой работали женщины.

Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова работали медсестрами-анестезистами в Сургутской клинической травматологической больнице. По словам коллег, это были спокойные и уравновешенные сотрудницы. Однако атмосфера в медучреждении стояла крайне тревожная: со слов сотрудников, руководство позволяло себе грубые выражения в адрес персонала. Помимо этого, в больнице проводились различные махинации с документами. Переработки с пациентами, больными COVID-19, не оплачивались, хоть и должны были.