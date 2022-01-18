Две медсестры из травмцентра в Сургуте покончили жизнь самоубийством

Аяжан Ташмагамбетова считала помощь людям делом всей жизни... Фото: страница Радика Ташмагамбетова во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Непоправимая трагедия случилась с сотрудницами клинической травматологической больницы в Сургуте. 41-летняя медсестра Аяжан Ташмагамбетова покончила жизнь самоубийством. Позже та же участь настигла её 49-летнюю коллегу Ираиду Петрову. Близкие медработниц уверены, к такому исходу привели угрозы и оскорбления со стороны руководства больницы, в которой работали женщины. Разобраться в деле о гибели двух медсестер предстоит председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который взял вопрос под личный контроль.

Проблемы на работе

Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова работали медсестрами-анестезистами в Сургутской клинической травматологической больнице. По словам коллег, это были спокойные и уравновешенные сотрудницы. Однако атмосфера в медучреждении стояла крайне тревожная: со слов сотрудников, руководство позволяло себе грубые выражения в адрес персонала. Помимо этого, в больнице проводились различные махинации с документами. Переработки с пациентами, больными COVID-19, не оплачивались, хоть и должны были.

- С начала пандемии у медработников увеличилась нагрузка, домой приходили уставшие и обиженные. Аяжан последние полгода приходила домой подавленная и со слезами, говорила, что на работе начальство не уважает медработников, не идет навстречу при проблемах, в частности не давало подстроиться под обстоятельства, когда ребенка не с кем оставить дома, хотя я приносил свой график каждый месяц, чтобы при составлении её графика ей пошли навстречу. Мы неоднократно на свой риск оставляли 4-летнюю дочь дома, - рассказывает муж одной из погибших Радик Ташмагамбетов на странице в социальных сетях.

Радик и Аяжан Ташмагамбетовы Фото: страница Радика Ташмагамбетова во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Медсестра Аяжан Ташмагамбетова рассказывала мужу, как старшая медицинская сестра Ольга Владимировна Матвейчук требовала с работников деньги за подтверждение квалификации. Сама же Аяжан успешно справлялась с экзаменами самостоятельно, и нередко помогала другим, в связи с чем, по словам супруга, старшая медицинская сестра отказывала своей подопечной в сдаче экзаменов.

- Матвейчук не пропускала своих подчиненных на выплату ковидных, хотя Аяжан каждый день работала с заражёнными. На работе были оскорбления, даже как-то раз Ая говорила, что Матвейчук позволяла себе оскорбления в адрес коллектива на летучке с утра, - комментирует Радик.

Обращение в трудовую инспекцию

Не выдержав такого отношения, Аяжан подала жалобу на старшую медсестру Ольгу Матвейчук в трудовую инспекцию. Бумагу подписали несколько медсестер-анестезистов, однако позднее все коллеги сдали назад. Аяжан ничего не оставалось, как признаться в том, что бумагу направила она.

- Аяжан не выдержала всего давления и публично сказала, что это она написала, тут начались гонения, юристы и Матвечук говорили, что ей светят 10 лет за подстрекательство, я её утешал как мог, говорил, что это бред, это невозможно, никто её не посадит, - вспоминает муж.

Фото: страница Радика Ташмагамбетова во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Роковой вечер…

Попытка уволиться также не увенчалась успехом. Женщина наткнулась на угрозы, что с работы она отправится только в тюрьму. Вскоре после этого супруг женщины Радик обнаружил ее на кухне мертвой.

- Мы с дочей заходим в прихожую, снимаю куртку, поворачиваюсь в сторону кухни, чтобы включить свет и нос к носу сталкиваюсь с (простите) висящей Аяжан. Я от неожиданности заорал, потом резко разворачиваюсь, хватаю ребенка, волоку его в комнату, где закрыл дверь и попросил посидеть там. Выскакиваю из комнаты и поднимаю солнышко, а чувствую, уже холодное и твердое, я понял, что уже давно, взял нож и перерезал веревку, положил на пол, после вызвал скорую и полицию,- рассказывает Радик Ташмагамбетов о подробностях того вечера.

Фото: Евлампия Романова Фото: Социальные сети

Вторая смерть

Позже с признаками самоубийства на лестничной площадке дома нашли еще одну работницу больницы Ираиду Петрову, которая единственная из коллектива нашла в себе силы заступиться за Аяжан, когда та оказалась в ответе перед начальством за написанную жалобу. После смерти медсестры все давление перешло на Ираиду, которую обвинили в смерти Аяжан: перед отпуском одна из коллег небрежно спросила ее: «Может быть, нужно пойти и заявить в полицию, что ты виновата в ее смерти?».

За день до трагедии одна из коллег позвонила Ираиде и предложила ей пойти работать в роддом, однако женщина отказалась и повесила трубку. Днем накануне трагедии медработница купила себе зимнюю шапку и платье. После этого ночью, 27 декабря, она покончила с собой, оставив мужа и двоих детей.

Расследование дела

Следователи Сургута завели уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Однако проверка нарушений не показала, не найдя «угрозы жизни и здоровью».

- Исходя из обстоятельств проверки, в словах и поведении Матвейчук отсутствует факт угрозы жизни и здоровью. Отказать в возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ», - пояснили в полиции.

Свою проверку провел и Департамент здравоохранения Югры, в ходе которой чиновники не увидели связи между самоубийством Аяжан Ташмагабетовой и нездоровой ситуацией в коллективе больницы.

Сотрудники травмцентра обратились с просьбой объективно разобраться в ситуации с самоубийствами к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Ситуацию в сургутской больнице глава ведомства взял на личный контроль.

Кстати…

У коллег погибших медсестёр травмбольницы Сургута появился новый начальник. В понедельник, 17 января, персоналу больницы представили новую старшую медсестру. Об этом сообщил главврач медучреждения Дмитрий Гарайс.

По его словам, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации в больнице не появляется, поскольку находится в отпуске.

- И.о. старшей медсестры назначен другой человек, она работает у нас в больнице, -прокомментировал главврач Дмитрий Гарайс.