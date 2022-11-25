В Югре из-за нарушителя в ДТП пострадал 46-летний мужчина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре на загородной автодороге пострадал 46-летний житель Мегиона. Это случилось в Нижневартовском районе, 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Lada Niva», двигаясь в сторону 22 км автодороги, выехал на встречку и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «JAC», под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «JAC» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 33 водителя и 34 – за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры призывает быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.