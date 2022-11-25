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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:29

Госавтоинспекция предупреждает югорчан об опасности на дорогах из-за морозов

Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными
Виктория Терина
Госавтоинспекция предупреждает югорчан об опасности на дорогах из-за морозов

Госавтоинспекция предупреждает югорчан об опасности на дорогах из-за морозов

Фото: Юлия Кучеренко

Госавтоинспекция предупреждает югорчан об опасности на дорогах из-за низких температур.

- В связи с понижением температуры воздуха, водителям следует быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и выполнять предписания дорожных знаков - говорится в сообщении ГИБДД.

Водителям советуют проверить исправность своего транспорта перед тем как отправляться в путь. Также стоит заблаговременно снижать скорость, так как неожиданно может появиться пешеход на проезжей части. Неопытным водителям рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. А пешеходы должны быть предельно осторожны при переходе дороги и обязательно убедиться в безопасности, а именно, в том, что водители транспортных средств готовы пропустить.