Из больницы за решетку: в Сургуте мужчину арестовали за убийство супруги Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 40-летнему жителю Сургутского района предъявлено обвинение в убийстве супруги. Напомним, 12 ноября 2022 года, находясь у подъезда одного из домов по улице Просвещения, мужчина зарезал 29-летнюю супругу. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Ранее мужчина находился в больнице так как после нападения на супругу попытался свести счеты с жизнью.Сейчас мужчина заключен под стражу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанка пырнула возлюбленного ножом за то, что он запретил ей пить.